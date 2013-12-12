Близько 3,5 % росіян страждають на психічні розлади

Психічні розлади зареєстровані у чотирьох мільйонів (приблизно 3,5 %) жителів Росії. Про це розповів ИТАР -ТАСС головний психіатр Міністерства охорони здоров`я Зураб Кекелідзе на відкритті П`ятого національного конгресу з соціальної психіатрії . Також він додав, що допомоги лікарів- психіатрів в тій чи іншій мірі потребує 14 % населення РФ .

За словами З.Кекелідзе на сьогодні кожен четвертий або п`ятий житель планети потребує допомоги психіатрів, в до 2020 року клінічна депресія може стати другою за поширеністю недугою після серцево -судинних захворювань.

Говорячи про роботу російських психіатрів, З.Кекелідзе зазначив, що дільничні лікарі змушені чверть робочого часу витрачати на виписування довідок і заповнення інших документів, у зв`язку з тим , що все більше роботодавців вимагають пред`явлення довідок з психодиспансер при влаштуванні на роботу.

«Вважається, що на догоду психічним хворим страждає здорове населення. На жаль , це призводить до перекосів. Зверніть увагу, в даний час величезна кількість людей звертаються в диспансери у зв`язку з тим, що при вступі на роботу з них вимагають довідку з психдиспансеру. За даними московських диспансерів, видача цих довідок забирає одну четверту частину робочого часу дільничного лікаря», - розповів він.