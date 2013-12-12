Цукрозамінник визнали безпечним

Експерти Європейського управління безпеки харчових продуктів, проаналізувавши дані про результати досліджень на тваринах і людях, дійшли висновку, що штучний підсолоджувач аспартам (E 951) безпечним для людей, якщо не перевищувати дозволеною максимальною щоденної дози, пише Ремедиум .

Аспартам солодший за звичайний цукор приблизно в 200 разів, що робить його одним з найпопулярніших замінників для надання солодкого смаку продуктам харчування. Також аспартам випускається у вигляді таблеток і використовується при цукровому діабеті.

В даний час в Європі допустима норма добового споживання 40мг на кілограм маси тіла. При цьому в США допустима норма трохи вище - 50мг на кілограм.

Експерти Європейського управління безпеки харчових продуктів не знайшли будь-яких підтверджень того, що споживання аспартама може підвищувати ризик онкологічних захворювань, викликати порушення функцій головного мозку, впливати на поведінку та розумові здібності дорослих і дітей.

Так як аспартам розпадається в організмі людини на метанол і аспарагінову і фенілаланіновой амінокислоти, цей цукрозамінник протипоказаний людям, що страждають на фенілкетонурію - спадковим захворюванням, пов`язаним з порушенням метаболізму амінокислот. Фенілкетонурія супроводжується накопиченням фенілаланіну і його токсичних продуктів його метаболізму в організмі, що призводить до важкого ураження ЦНС.