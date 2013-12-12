Регулярна зарядка допомагає мислити творчо

Добре відомо, що прогулянки і вправи можуть допомогти впоратися з творчим ступором. Тепер дослідники довели, що регулярні фізичні вправи дійсно позитивно впливають на креативність, повідомляє британське видання The Telegraph.

За даними дослідників, регулярні фізичні вправи, в тому числі прогулянки на свіжому повітрі або їзда на велосипеді, дійсно сприяють розвитку творчого мислення.

Когнітивні психологи з Лейденського університету в Нідерландах виявили, що ті, хто займається спортом чотири рази на тиждень, мислять більш творчо, ніж ті, хто веде сидячий спосіб життя. У ході експерименту добровольці, які регулярно піддавали себе фізичному навантаженню, показали кращі результати в серії когнітивних тестів.

Відомо, що творчі люди іноді використовують фізичні вправи, щоб подолати ментальні блоки і знайти натхнення. Однак фахівці відзначають, що такі вправи будуть корисні для розвитку гнучкості мислення, тільки якщо тіло звикло до активності. В іншому випадку велика частина енергії, необхідної для польоту думки, розтрачується на сам рух .

Регулярна розминка може, таким чином, стати недорогим і здоровим способом розвитку творчих здібностей, вважають голландські вчені.