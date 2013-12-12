Лікарі не радять користуватися зволожувачами повітря

Об`єднання ізраїльських педіатрів не рекомендує використовувати різні прилади для зволоження повітря, оскільки, згідно з останніми даними, вони не полегшують хвороби дихальних шляхів і можуть призвести до ускладнень, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

В останні роки зволожувачі на холодному пару стали популярнішими, ніж прилади, що виробляють гарячий пар, проте висновки ізраїльських педіатрів стосуються обох видів зволожувачів.

За останні два роки було кілька випадків захворювання на запалення легенів внаслідок зараження бактерією Legionella . Півторарічна дитина, котра захворіла на легіонельоз, померла у лікарні.

У всіх цих випадках перевірка МОЗ виявила, що джерелом зараження були зволожувачі повітря, що поширювали бактерії.

У світлі того, що використання зволожувачів повітря може призвести до захворювання на легіонельоз, об`єднання ізраїльських педіатрів, враховуючи також дані про відсутність позитивного впливу зволожувачів повітря на здоров`я, рекомендувало не застосовувати ці прилади.

www.newsru.co.il