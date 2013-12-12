Скоромовки розвивають мозок

Лінгвісти з Массачусетського технологічного інституту, Університету Каліфорнії та декількох інших дослідницьких центрів виявили, що різні типи скоромовок народжують різні типи помилок.

У ході дослідження вченим також вдалося створити винятково важку скоромовку, з якою не змогли впоратися учасники експерименту.

Рекордно складна скоромовка складається з шести слів: "pad kid poured curd pulled cod". За словами вчених, частина добровольців, які намагалися її вимовити, на деякий час взагалі переставали розмовляти. "Ми пообіцяли приз тим з учасників, хто зможе швидко повторити цю фразу десять разів" - розповіла провідний автор публікації, Стефані Шаттук-Хуфнагель, не уточнивши, проте, чи вдалося це комусь.

У ході дослідження добровольцям пропонували два типи скоромовок: короткі, що складаються з слів типу "top cop", які потрібно було кілька разів повторити, і довгі, що більше нагадують пропозиції на кшталт "the top cop saw a cop top" або вже згадувану "pad kid poured curd pulled cod". Вчені записували те, як учасники експерименту намагаються вимовити скоромовки і аналізували помилки, які виникають при цьому.

Виявилося, що переважний тип помилок полягає в тому, що доброволець намагається вимовити два звуку одночасно - це явище вчені назвали подвійний атакою. При цьому подвійна атака ділиться на два типи. В одному випадку людина намагається вимовити два різних звука практично одночасно, в іншому «змішування» відбувається із затримкою. Наприклад, у першому випадку замість слова "top" доброволець вимовляє щось на кшталт "tkop", у другому випадку між двома приголосними можна помістити голосний звук ("tah-kop"). Вчені встановили, що короткі фрази стимулюють виникнення помилок першого типу, а довгі - другого.

Дослідження скоромовок має безпосереднє відношення до вивчення механізму звуковидобування і роботи мовної зони мозку. Так, нещодавно вчені за допомогою прямого електрофізіологічного експерименту показали, що складність виголошення скоромовок визначається близькістю груп нейронів, які потрібні для проголошення звуків, що чергуються в них.

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