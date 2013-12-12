Колумбійка була вагітною 40 років

У Колумбії лікарі під час огляду 82-річної пацієнтки виявили нерозвинену вагітність, що настала близько сорока років тому. Плід у животі затвердів, і жінка навіть не підозрювала про його існування.

"Медик, який її оглядав, зауважив у животі у неї щось дивне і дав направлення на дослідження, припускаючи камені у жовчному міхурі.

На УЗД нічого не було видно. Тоді зробили рентген, який виявив пухлину у черевній порожнині, яка виявилася плодом", - розповів один із лікарів лікарні, де проводили обстеження жінки.

Місцеві видання повідомляють, що жінку перевели в хірургічне відділення іншої лікарні, де їй проведуть операцію з видалення затверділого плода.

ua.korrespondent.net