Чорнослив зміцнює кісткову систему

Вчені з Флоридського Університету знайшли спосіб ефективного впливу на таке захворювання, як остеопороз. Виявилося, що щоденне вживання чорносливу допомагає досягти успіху у зміцненні кісток: цей сухофрукт краще, ніж будь-який інший, оберігає організм від остеопорозу, пишуть російські ЗМІ.

Був проведений експеримент серед 90 жінок, що досягли менопаузи. Жінок розділили під час експерименту на дві групи. У першій групі випробовувані щодня вживали сушені яблука, в другій — куштували чорнослив. Одночасно з сухофруктами жінки, які беруть участь в експерименті, приймали препарати, які включали кальцій і вітамін D. По закінченні експерименту провели порівняльний тест, який показав, що аналізи представників обох груп продемонстрували значно більш високу щільність кісткової тканини у тих, хто їв саме чорнослив.

Є дані стоматологів, що чорнослив допомагає ефективно справлятися з карієсом і запаленням ясен, а також нногими іншими захворюваннями порожнини рота. До такого висновку, після довгих спостережень за пацієнтами прийшов учений мексиканського Національного автономного університету Хосе Фаусто Ріверо.

Керівник кафедри фармацевтики одного з найбільших наукових і навчальних центрів латиноамериканської держави виявив у ході спостережень, що чорнослив уповільнює розмноження шкідливих мікроорганізмів і згубно діє на бактерії, які зазвичай викликають захворювання порожнини рота.. Саме тих, з якими різною мірою протягом життя стикається більшість людей.

Хосе Фаусто Ріверо, проводячи дослідження і досліди, виділив хімічний компонент, що надає чорносливу такі чудові та ефективні антибактеріальні властивості. Вчений стверджує, що це речовина дієво проти бактерій, які активізують виникнення так званого зубного каменю, видалення якого процедура малоприємна для пацієнтів, незважаючи на всі досягнення сучасної стоматології. Але вчені попереджають, їсти чорнослив у великих кількостях небажано, оскільки це може викликати проносний ефект. В усьому потрібна міра.