У Москві вводять штрафи за неправильні діагнози

До того ж швидку допомогу зобов`яжуть платити, якщо для госпіталізації пацієнта не було підстав. В цьому випадку гроші одержить лікарня, в яку поступить людина, передає Youcure.me. До речі, чиновники не вказали, яка підстава для госпіталізації достатня, а яке - ні. Раніше швидкій допомозі заборонялася госпіталізація пацієнтів з діагнозом "ангіна", "скарлатина", "епілепсія", "гострий отит", "гепатит", "абсцес" і "бронхіальна астма".

Дане нововведення запрацює на початку наступного року. Таким чином, засоби між лікарнями і поліклініками розподілятимуться по-новому. Їх джерело - Фонд обов`язкового медичного страхування. З бюджету установи одержать гроші тільки на капітальний ремонт і придбання дорогого устаткування.

Госпіталізація пацієнта унаслідок його неправильного лікування в поліклініці стане підставою для відрахування засобів поліклініки на користь лікарні. У даній ситуації адміністрації поліклінік, ймовірно, доведеться економити, зокрема, і на зарплатах лікарів. А для підвищення доходів лікарям доведеться приймати максимальну кількість "легких" хворих.

Meddaily