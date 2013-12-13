Бельгія готова дозволити евтаназію для хворих дітей

Бельгія, можливо, вже найближчим часом стане першою країною в світі, що дозволила ухвалювати рішення про необхідність евтаназії безнадійно хворим дітям.

Сенат країни у четвер, 12 грудня, проголосував за такий закон 50 голосами проти 17. Для набуття чинності його тепер потрібне схвалення нижньої палати парламенту.

Згідно з законопроектом, рішення дитини про добровільну смерть повинні підтвердити її батьки.

Прихильники закону вважають, що це спосіб проявити милосердя стосовно смертельно хворих дітей, які страждають. Крім того, він юридично узаконить практику, яка і без того таємно має місце.

korrespondent.net