Харчування батька до зачаття дитини впливає на її здоров'я

Відомо, що раціон вагітної жінки впливає на розвиток плоду. Але тепер такий же висновок робиться стосовно раціону батька до зачаття дитини, пише The Calgary Herald з посиланням на Університет Макгілла.

Отже, в організмі матері повинен бути достатній рівень вітаміну В9, що міститься в листових овочах, фруктах, м`ясі, злакових, щоб запобігти викидневі або вродженим дефектам. Для чоловіків рівень вітаміну також важливий, що довів експеримент з гризунами.

Так, раціон батьків з низьким вмістом вітаміну був пов`язаний з підвищеним ризиком вроджених дефектів (вад розвитку хребта, черепно-лицьових дефектів на зразок зменшеної щелепи, клишоногості). У таких батьків приблизно 4% потомства мали вади розвитку.

У людей приблизно 3% дітей народжуються з дефектами, і в половині випадків причина розвитку не встановлена. Тобто ризик підвищувався майже на 30%. Можливо, справа у вітаміні. Огрядні чоловіки, що харчуються неправильно, можуть неефективно засвоювати вітамін В9. І це впливає на їх сперму.

Сперматозоїди зберігають в собі історію середовища і раціону чоловіка. Тобто відбуваються епігенетичні зміни. Є проблема: учені не знають, яке ідеальне дозування вітаміну і як він впливає на геном людини.

Meddaily