Середземноморська дієта - для здоров'я серця

Традиційна середземноморська дієта з щоденно доповнена горіхами корисна для регулювання деяких метаболічних порушень і зниження ризику розвитку хвороб серця, стверджують іспанські експерти.

Метаболічний синдром є комплексом розладів, що включають ожиріння, високий рівень холестерину і глюкози в крові і високий тиск, які в сукупності ведуть до порушень роботи серцево-судинної системи. Розвиток метаболічного синдрому залежить від складної взаємодії між генетичними і екологічними чинниками і зокрема від раціону харчування. Як було встановлено, високе споживання зернових, овочів, фруктів, маслинової олії і риби, характерне для середземноморського типу харчування, дозволяє запобігати метаболічним розладам. Помірне вживання алкоголю і низький вміст в раціоні молочних, м`ясних і солодких продуктів також допомагають підтримувати добре здоров`я.

На думку фахівців, середземноморська дієта має сприятливу дію на патофізіологічні характеристики метаболічного синдрому, такі як кисневе ушкодження клітин, стійкість до дії інсуліну і хронічне запалення. Середземноморська дієта відома високим вмістом мононенасичених жирних кислот, а в горіхах також знайдено багато поживних речовин - волокно, аргінін, калій, кальцій і магній.

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