У Москві ввели штрафи за невірні діагнози

Департаментом охорони здоров`я Москви видано наказ, відповідно до якого лікарів столичних поліклінік за невірні діагнози будуть штрафувати. При цьому служба «швидкої допомоги» буде змушена платити в тому випадку, якщо для госпіталізації пацієнта не був підстав. Гроші отримає лікарня, в яку надійде «неправильний» пацієнт.

Документ набуде чинності на початку 2014 року. Цей наказ департаменту охорони здоров`я регулює фінансову відповідальність медичних установ .

З нового року кошти між лікарнями та поліклініками розподілятимуться по-новому, виділяти їх буде Фонду обов`язкового медичного страхування (ОМС). З бюджету фінансуватиметься лише капітальний ремонт і придбання дорогого устаткування.

Госпіталізація пацієнта внаслідок його неправильного лікування у поліклініці стане підставою для відрахування коштів поліклініки на користь лікарні. Адміністрації поліклінік, швидше за все, доведеться економити, в тому числі і на зарплатах лікарів. Медики, в свою чергу, будуть змушені приймати якомога більше «легких » пацієнтів з метою підвищення доходів установи .

У наказі, окрім іншого, не уточнюється, яка підстава для госпіталізації на «швидкій» буде сприйнято як достатня, а яка - ні . У прийнятому в серпні цього року і скасованому пізніше наказі «швидкої» заборонялася госпіталізація пацієнтів з діагнозом «ангіна» , «скарлатина» , «епілепсія» , «гострий отит» , «гепатит», «абсцес» і «бронхіальна астма».