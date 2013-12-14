У Японії стався землетрус магнітудою 5,5
18:49, 14 грудня 2013Зарубіжні новини
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Загрози цунамі не оголошували
Сьогодні недалеко від Токіо стався землетрус магнітудою 5,5.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляє Національне метеорологічне управління Японії.
Епіцентр підземних поштовхів перебував у префектурі Тиба, проте відчувалися вони в 16 префектурах країни, зокрема у Фукусімі, де розташована аварійна атомна електростанція.
Даних про потерпілих немає, загрози цунамі оголошено не було.
У 2011 році в Японії стався руйнівний землетрус магнітудою 9, який призвів до найгіршої за останні 25 років кризи з витоком радіації в країні.
20 тис. осіб загинули або були оголошені зниклими безвісти.
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