Китайці вважають, що їжу, яку ми приймаємо, дає фізичне здоров`я, а здоров`я залежить від правильного ставлення до життя. В їжі, як у житті бути дотримуватися гармонія – холодні продукти, це енергія – інь, а теплі продукти - енергія янь. Повинні обов`язково поєднуватися смак, колір, температура і аромат.

Сім здорових страв китайської кухні

СУП

Кожен китаєць обов`язково раз на день з`їдає тарілку супу. Китайський суп – це слабкий бульйон зі шматочками овочів, риби або м`яса, часто в суп розбивають яйце. Гарячий суп стимулює травлення, наповнює організм і при всьому при цьому має мало калорій.

РИС

Китайці вживають рис з різними травами, які надають рісу особливий аромат. Заправляють рис соєвим соусом. Висока поживність і сполучуваність з іншими продуктами – головна якість рису.

ЯЙЦЯ

Варені яйця, дуже популярні в Піднебесній. Вони йдуть добавкою до локшииу, в бульйон, часто тушкують разом з м`ясом. А найбільший делікатес – це чорні курячі яйця, які гниють багато місяців в золі з розчином чайного листа. Любов китайців до яєць визначена тим, що в них міститься велика кількість білків і жирів, а також вітаміни А, В, В6, Д і Е і весь цей набір дуже корисний для організму людини.

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

Один з основних елементів китайської кухні – це зелений чай. Китайцям дуже подобається цей напій і його вживання вони перетворили на церемонію. Вони давно помітили чарівна дія чаю на організм. Цей цілющий напій чистить нирки, шлунок, печінку і кишечник. Бореться із зайвою вагою і нормалізує кров`яний тиск.

ОВОЧІ І ФРУКТИ

Раціон китайців багато в чому складається з овочів і фруктів, які вживаються в їжу у сирому вигляді або злегка підсмаженому в клярі. Фрукти і овочі містять велику кількість вітамінів, мікроелементів і ще більшою кількістю корисних речовин, які позитивно впливає на стан усього організму.

РИБА І МОРЕПРОДУКТИ

Китайці у великому обсязі вживають рибу і морепродукти, воліючи навіть м`яса. Адже риба і морепродукти дуже поживні і низькокалорійні і містять багато білка, кальцію та фосфору, а вони так корисні для організму.

М`ЯСО

Гордість китайської кухні – це качка по-пекнски.. З допомогою спеціальних спецій кухаря надають м`ясу оригінальний смак. Китайці вважають м`ясо джерелом фізичної енергії для всього організму. М`ясо містить такі корисні речовини, як цинк, залізо, які знижують рівень холестерину в крові і не дають розвиватися серцево-судинних захворювань.