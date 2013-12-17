Вручили наукові "оскари" за прорив у біомедицині

У Силіконовій долині пройшла церемонія вручення наукових "оскарів". Так називають премію Breakthrough Prize, засновану найбільшими інтернет-підприємцями. Присуджують її за проривні дослідження в галузі лікування хвороб і продовження тривалості людського життя - передає Reuters.

Кожен лауреат отримує три мільйони доларів. Всього цього разу премії удостоїлися сім вчених, серед відзначених досягнень - новаторська робота з хвороби Паркінсона і розкриття генів, що викликають гіпертонію.

Церемонія нагородження пройшла в Силіконовій долині за великого скупчення голлівудських зірок.

ua.korrespondent.net