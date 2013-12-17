Вручили наукові "оскари" за прорив у біомедицині
09:17, 17 грудня 2013Зарубіжні новини
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Дослідження хвороби Паркінсона...
У Силіконовій долині пройшла церемонія вручення наукових "оскарів". Так називають премію Breakthrough Prize, засновану найбільшими інтернет-підприємцями. Присуджують її за проривні дослідження в галузі лікування хвороб і продовження тривалості людського життя - передає Reuters.
Кожен лауреат отримує три мільйони доларів. Всього цього разу премії удостоїлися сім вчених, серед відзначених досягнень - новаторська робота з хвороби Паркінсона і розкриття генів, що викликають гіпертонію.
Церемонія нагородження пройшла в Силіконовій долині за великого скупчення голлівудських зірок.
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