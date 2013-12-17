У високих людей судини меншою мірою забиті кальцієм

Концентрація кальцію в коронарних артеріях може свідчити про те, наскільки забиті судини, які харчують серце кров`ю, відзначає News Track India. Цей маркер передбачає ймовірність майбутніх серцевих нападів. Якщо відбувається кальцифікація, то шанси одержати ішемічну хворобу серця підвищуються майже вдесятеро.

Цей висновок медики зробили, дослідивши 2703 пацієнти. Більш того, аналіз дозволив встановити: високі люди зазвичай мають менше відкладень кальцію. Тобто у них понижений ризик ішемічної хвороби серця. Причому, ризик залишався пониженим навіть після того, як враховувалися чинники на зразок віку, куріння, підвищеного холестерину і діабету.

Якщо порівнювати одну чверть найвищих людей з однією чвертю найнижчих, чиї дані аналізувалися, то ризик скупчення відкладень міг бути нижчим на 30% саме у перших.

Meddaily