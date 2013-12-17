Щонайменше 12 людей загинуло в результаті повені в Кенії
11:26, 17 грудня 2013Зарубіжні новини
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Через проливні дощі
Щонайменше 12 людей загинуло в результаті повені на півдні Кенії. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на африканські ЗМІ.
Через проливні дощі, які не припиняються кілька днів, вийшли з берегів річки, розмито дамби водосховищ, руйнуються житла, зведені з глини і хмизу.
Влада почали евакуацію населення з районів, охоплених стихійним лихом.
Джерело: ww.itar-tass.com/proisshestviya/838503.
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