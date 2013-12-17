Учені встановили оптимальну тривалість сну

Учені багато сперечалися про те, скільки ж має тривати здоровий людський сон. Проте кожен з дослідників пропонував свою цифру або ж указував певні рамки. Британські вчені ж стверджують, що спати потрібно рівно сім годин, і ні більше, ні менше.

Дослідники з Великої Британії вважають, що загальновизнані уявлення про сон досить примарні. Вони не згодні з попередніми думками вчених. На думку британців, довгий сон так само шкідливий для організму, як і короткий. Проте, це не розкриває суті відкриття, адже такі заяви робили дослідники сну і раніше. Головне полягає в тому, що спати потрібно сім годин, а не вісім, як ми звикли думати.

Зокрема, про це заявив професор кардіології Франческо Каппуччо з Університету Уорвік. Доктор ретельно вивчав природу сну і хотів з`ясувати, як довго слід людині спати. На щорічній конференції Британського товариства вивчення сну дослідник заявив, що він спільно з групою вчених дійшли висновку, що спати щодня потрібно рівно сім годин.

Вчені дуже довго вивчали цю проблему. Упродовж 10 років група дослідників з Університетського коледжу Лондона займалася цим питанням. Вони спостерігали за станом здоров`я і сну більше 10 тис. людей, що живуть у Великій Британії. Наприкінці свого дослідження вони змогли зробити досить цікаві виводи. Виявляється, що хронічне недосипання призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, разом з тим ризик смерті, викликаний цими захворюваннями, значно збільшується.

Другий висновок, який зробили вчені звучить так: ті, хто спить більше семи годин на добу, також піддають своє життя і здоров`я величезному ризику. І цей висновок показався вченим найбільш цікавим.

Як відомо, жителі мегаполісів зазвичай пізно лягають і рано встають. Для них тривалий сон – це розкіш, яку вони можуть собі дозволити тільки по вихідних. На думку доктора Каппуччо, недосипання жителів крупних міст на обличчі. Вони прагнуть зайняти свій час важливими справами, роботою, розвагами і зовсім забувають, до чого такий графік з мінімальним сном може призвести. Мало того, вони настільки привчили свій організм до короткого сну, що навіть насилу можуть засипати.

Адже, дослідження британців говорить про те, що спати необхідно сім годин на добу. Саме така тривалість є найбільш оптимальною. Варто відзначити, що давно відомий той факт, що недосипання і безсоння призводять до низки захворювань. У людини, яка приділяє мінімум годин сну спостерігається ослаблення імунітету, з`являється ризик розвитку ожиріння, діабету, гіпертонії, а також знижується ефективність роботи.