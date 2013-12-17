Чим небезпечне антипригарне покриття
17:20, 17 грудня 2013Зарубіжні новини
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Впливає на вироблення інсуліну
Вчені виявили зв`язок між використанням посуду з антипригарним покриттям і захворюваністю на діабет. За їх словами, сполуки у складі антипригарних покриттів є фактором ризику.
Фахівці з Університету Упсали провели дослідження, в рамках якого організували заміри цих сполук у крові учасників. Вчені виявили високий рівень одного шкідливого сполуки - перфторнонанової кислоти, яка підвищує ризик діабету.
Дана кислота сприяє порушенню вироблення інсуліну, що може спровокувати діабет .
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