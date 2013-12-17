Хвороби, які розвиваються від сидячого способу життя

Сидячий спосіб життя підвищує ризик розвитку цілого ряду недуг, передає Men`s Life. Зокрема, можна заробити камені в нирках. Дослідження медичних даних близько 84200 осіб показало: активні люди на 31 % рідше стикалися з каменями в нирках. Причому, оцінюючи рівень фізичної активності, враховувалися не тільки заняття спортом, а й будь-яка активність в принципі. Було підраховано: на тиждень достатньо однієї години помірного бігу, трьох годин неспішної ходьби або чотирьох годин роботи в саду.

Підвищений ризик утворення каменів у нирках також пов`язаний із споживанням понад 2200 калорій в день - ймовірність збільшується на 42 %. Якщо людина багато сидить, порушується робота лімфатичної і венозної систем. Сповільнюється кровотік і розвивається гіподинамія, що викликає голодування м`язів. У тканинах накопичуються токсини. Зовні це може виявлятися як втома .

Сидячий спосіб життя шкодить спині, збільшуючи навантаження на хребет до 50 %. Плюс, мало хто тримає поставу. Підсумок - сколіоз, особливо у дітей молодше 14 років. Сюди додаються метаболічні збої, які загрожують серцево -судинними захворюваннями, діабетом і остеопорозом.