Яйця захистять від розвитку синдрому хронічної втоми

У жовтку курячого яйця, а також у гречки, пшениці, бобових, рибі, висівках і молочних продуктах міститься важлива для організму речовина під назвою «лецитин», здатне захистити нас від розвитку синдрому хронічної втоми і багатьох інших захворювань і хворобливих станів.

При нестачі лецитину з`являється дратівливість, постійна втома, безсоння, депресія, погіршення пам`яті.

У таких випадках треба вживати лецитин і стан покращиться. Добова норма речовини становить близько 40 грам для дорослого.

Вживання лецитину доцільно також при розсіяному склерозі, інсульті, неврозах, хвороби Альцгеймера, при фізичних і розумових навантаженнях, оскільки він покращує пам`ять.

Лецитин знижує рівень поганого холестерину в крові, позитивно діє на серцево-судинну систему в цілому.

Якщо потрібно схуднути, лецитин і тут прийде на допомогу - він розщеплює жири і, таким чином, вага знижується.

Лецитин також перешкоджає накопиченню жирових запасів у печінці, його застосування здатне попередити цироз печінки. Також він покращує пам`ять і сприяє налагодженій роботі жовчного міхура.