Чи безпечне антибактеріальне мило

Управління з продовольства і медикаментів США хоче зайнятися впритул антибактеріальними миючими засобами. Зараз розглядається документ, що вимагає виробників надавати докази безпеки і ефективності даних миючих засобів в порівнянні із звичайним милом, передає "Ремедіум".

Треба сказати, нововведення може торкнутися тільки засобів, використовуваних в побуті. Спеціальні дезинфікуючі засоби для лікарень сюди не відносяться. Відомо: тривале застосування антибактеріального мила з триклозаном і триклокарбаном іноді виливається в розвиток стійкої бактерійної інфекції. Дані сполуки сприяють появі резистентності у патогенів.

Коментує мікробіолог Коллін Роджерс: "Нові дані показують, що можливі негативні наслідки переважують очікувану користь. Крім розвитку лікарської стійкості у бактерій, активні речовини антибактеріального мила загрожують гормональними порушеннями. Зокрема, це довели експерименти з тваринами і триклозаном".

Meddaily