Захід Африки став головним маршрутом наркоторгівлі

Західна Африка стала одним із головних транзитних шляхів для перевезення наркотиків з Латинської Америки до Європи, заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на засіданні Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє ВВС.

За словами генерального секретаря, приблизна вартість перевезеного тим маршрутом кокаїну дорівнює 1,2 млрд доларів на рік.

Пан Гі Мун висловив стурбованість у зв`язку з тим, що до наркоторгівлі дедалі активніше залучаються терористичні організації.

Він сказав, що на території Західної Африки вже більше мільйона наркоманів, а сам регіон став місцем виготовлення деяких видів наркотиків (наприклад, метамфетаміну).

ООН закликає країни регіону вести спільну боротьбу з контрабандою наркотиків.