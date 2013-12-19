Поради Аюрведи при нежитю та застуді

Щоб підтримувати баланс необхідних для організму речовин, немає необхідності їсти рибу і м`ясо. Усі поживні елементи можна брати із рослинних продуктів. До того ж, вони засвоюються набагато краще за тваринні, впевнена столичний аюрведичний лікар Тетяна Нарзанова.

"Вивчати древню науку аюрведа почала 10 років тому за часів студентства у медичному інституті. Набравшись теоретичних знань, вирішила перевірити їх дію на практиці. Голодувала протягом 30 днів. В цей час пила лише воду та імбирний чай. В кінці "курсу" прекрасно себе відчувала, з`явився прилив сил. Це дало мені чітке розуміння одного факту: ми харчуємось, щоб жити. Але не живемо, щоб харчуватися. Але дуже не раджу починати голодувати, якщо в організмі є якісь недуги. До жорсткої дієти треба добре підготувати і здоровий організм ".

Оздоровлення за аюрведою не лише покращує здоров`я, а й лікує душевний стан, каже лікар.

"За древньою системою очищення організму, зазвичай лікуються спеціальними дієтами, ароматичними оліями, спеціями та масажами. До цього треба визначити, до якого типу людина належить. Це визначають за рисами характеру, статурою. Людям пропонують заповнити тести — відповісти на питання про їх спосіб життя, зовнішність та особисті погляди".

При гаймориті й застуді радить їсти більше фруктів із в`яжучим смаком. Вони добре виводять шлаки.

"Щодня треба з`їдати по кілька видів свіжих фруктів. Також 3 рази на день — по 2 столові ложки сушеного чорносливу, інжиру, один плід хурми. Також в будь-яку годину дня корисно їсти яблука, лимон. Хронічні недуги минають за кілька тижнів, але лікування кожному пацієнту підбирають індивідуально. Аюрведи можуть повністю вилікувати кашель та нежить за кілька годин. Хворому закапують у ніс ану таїл — кунжутну олію. Призначаю її при гаймориті, риніті, хронічному отиті.

Після їжі варто пожувати кілька суцвіть кардамону. Спеція покращує травлення, знижує кислотність шлунку, освіжає подих. Його можна не ковтати, оскільки поживні речовини із кардамону добре всотуються в роті. Потрапляти у шлунок — немає необхідності.

Аюрведа допомагає зняти гострий біль. Якщо сильно болить зуб, а вдома немає знеболювального, лікар радить змішати дрібку спеції асафітіда з чайною ложкою лимонного соку, й нагріти. У розчині змочують вату і прикладають до зуба. Через 5 хвилин біль минає.

gazeta.ua