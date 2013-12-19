Головна причина каменів в нирках

Малорухливий спосіб життя у поєднанні з вживанням висококалорійної їжі – основна причина утворення каменів в нирках. До такого висновку прийшли учені із США.

У дослідженні, що проводиться ученими з Школи медицини при Вашингтонському університеті, брали участь більш як 84 тис. жінок в період після настання менопаузи. За станом їх здоров`я спостерігали протягом 13 років, вивчаючи ризик розвитку сечокам`яної хвороби. У тих, хто в ході експерименту додав в своє життя фізичні навантаження, ймовірність утворення каменів в нирках зменшилася на третину.

За словами дослідників, для зниження ризику досить здійснювати хоч би три години піших прогулянок в тиждень.

likar.info