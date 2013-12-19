Видобуток газу і нафти загрожує здоров'ю людей

Люди, що живуть поруч з місцями, де практикується метод грідророзривау пласта для видобутку газу і нафти, знаходяться в небезпеці. Як показали дослідження, вони можуть зіткнутися з безпліддям, раком і вродженими дефектами, пише Меддейлі з посиланням на The Telegraph.

Виявляється, поверхневі і підземні води в таких областях заражені сполуками, що викликають збої в гормональному фоні. Загалом при роботі із свердловинами використовується понад 700 хімічних сполук, і багато з них належать до сполук, що впливають на ендокринну систему, йдеться в звіті Медичної школи Університету Міссурі.

Фахівці досліджували 12 сполук і воду з Колорадо, де розташовується понад 10000 природних свердловин з газом. Виявилося, в ході процесу видобутку газу, питна та інша вода забруднюється. Чим ближче вода перебувала до свердловини, тим більше в ній було небезпечних сполук. Якщо пити її, то можна "заробити" ендокринні, репродуктивні, метаболічні порушення. У групі особливого ризику - діти.