Вітаміни в таблетках не убезпечать від хвороб

Вважається, що мультивітамінні комплекси допомагають захиститися від хвороб. Але це не так, свідчать останні дослідження. На думку експертів, люди, які постійно п`ють вітаміни, просто даремно витрачають гроші, пише The Daily Mail.

Вчені давали вітаміни і мінеральні комплекси у великій дозуванні людям 50 років і старше, які пережили серцевий напад за 6 тижнів до експерименту. У таблетках містилося 28 різних компонентів. Фахівці фіксували смерті, повторні серцеві напади, інсульти, факти госпіталізації у зв`язку з операцією або стенокардією. Приблизно через 4,5 року був зроблений висновок: таблетки не поліпшили стан пацієнтів у порівнянні з контрольною групою, що пили плацебо.

Також було проведено дослідження стану мозку літніх людей, що приймали протягом 12 років вітамінні комплекси з вітамінами А, В, С, Е і бета-каротином. Знову ж, жодної відмінності між ними і контрольною групою зафіксувати не вдалося, хоча існує теорія, згідно якої добавки гальмують вікове зниження когнітивних здібностей. Перевірка проводилася через 2,6 та 10 років після початку прийому добавок.

Тобто, більшість добавок не здатні запобігти захворюванню або значно поліпшити стан людини. Фахівці підкреслюють : вітаміни можуть лише підтримати здоров`я, а всі учасники експериментів спочатку мали проблеми зі здоров`ям - високий холестерин, тиск, стенокардію, діабет, серцеву недостатність, миготливу аритмію і проблеми з серцевими клапанами.