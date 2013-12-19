Куріння призводить до зміни генів

Таким чином, підвищується ризик раку і діабету, виявило нове дослідження співробітників Упсальского університету та Упсальского центру клінічних досліджень. Примітно, але серед цих генів є й ті, що важливі для імунної відповіді і якості сперми, пише The First Post .

Експерти перевірили, як гени змінювалися у курців і людей, що не мали шкідливої ​​звички. Було виявлено значна кількість генів, змінювалася тільки у курців. Найімовірніше, епігенетичні зміни викликали не самі сполуки тютюну, а сотні елементів, які утворилися в процесі горіння тютюну.

На думку фахівців, розуміння молекулярного механізму, що стоїть за хворобами і пригніченням функцій організму, дозволить створити нові препарати проти різних недуг. Треба сказати, вчені і до цього знали, що куріння підвищує ризик діабету і багатьох типів раку. Також у курців ослаблений імунітет і знижена якість сперми. Тепер зрозуміло, що відбувається це через генні зміни.