Цукор допомагає вірусу грипу

Зниження показників глюкози дозволяє впоратися з вірусним респіраторним захворюванням, принаймні, в клітинних культурах. Дане відкриття пропонує принципово по-новому подивитися на питання боротьби з грипом, пише Health India .

Це позбавить від необхідності створювати сезонні вакцини. Всім вірусам потрібна глюкоза, йдеться у звіті Університету Північної Кароліни. У ході лабораторного експерименту вчені звернулися до грипу типу А. Було доведено: інфекцію можна контролювати за рахунок зміни метаболізму глюкози.

Коли вірус заражає клітку, він "впакований" у бульбашку. Вірусні білки HA і M2 використовують кислотне середовище усередині бульбашк , щоб змішати вірусну ліпідну оболонку з аналогічним елементом бульбашки. Потім відбувається вивільнення вірусного генома у внутрішньоклітинну рідину (цитозоль).

Рівень кислотності регулює даний процес. Від нього залежить успіх інфікування. Якщо ж підвищити рівень глюкози в клітині, то показник інфікування зросте. А ось гальмування метаболізму глюкози знижувало показники розмноження вірусу. У свою чергу, аденозинтрифосфат - основне джерело енергії для клітинних реакцій - відновлює колишні показники, навіть при дефіциті глюкози.