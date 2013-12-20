У лондонському театрі обвалився дах, постраждали 76 людей

Щонайменше 76 людей постраждали у результаті обвалення частини даху під час спектаклю у театрі "Аполло" в центрі Лондона, повідомляє ВВС.

Принаймні семеро з них серйозно поранені.

Під час обвалення о 20.15 за місцевим часом театр був заповнений глядачам, які прийшли на виставу "Загадкове нічне вбивство собаки".

Очевидці кажуть, що перед тим, як дах впав, чули "тріск".

Як повідомили пожежники, усіх людей звільнили з-під завалів. За словами речника пожежної служби, у театрі перебували понад 700 людей. На місце події на Шафтсбері-авеню у Вест-Енді прибули вісім пожежних команд.

Очевидці бачили, як з будівлі театру виходили закривавлені і обсипані пилом люди, багато з них плакали.

Компанія-власник театру назвала подію "сумним і шокуючим інцидентом".

Представник компанії Nimax Theatres, якій належать ще п`ять театрів у Вест-Енді, сказав, причини обвалення розслідуватимуть.

За словами Емі Лекоз, що прийшла на спектакль з двома дітьми, весь купол театру впав на глядачів у партері. "Нас захистив балкон, і ми побігли", - розповіла вона.

"Люди почали кричати. Здавалося, що це біжить вода. Ми спочатку подумали, що це частина вистави. Потім я схопила дітей і побігла", - додала глядачка.

Ще один свідок подій розповіла, що почула дивний тріск, а потім дах просто звалилася. У театрі раптово стало темно, і всюди піднявся пил.

"Було видно, як люди біжать зі сцени. Стало темно", - сказала вона.

Кореспондент Independent Саймон Асборн, присутній на п`єсі, сказав: "Всі одразу піднялися з місць, схопили речі і побігли до виходу. На щастя, ми були недалеко від виходу і вибігли на вулицю приблизно за три секунди. Всі навколо були шоковані. Там були заплакані діти, це спектакль для сімейного перегляду. Виходили люди, вкриті пилом, деякі зі слідами крові на голові".

Театр "Аполло", розрахований на 775 глядачів, збудували у 1901 році.