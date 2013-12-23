Солодка і жирна їжа ослаблює мозок

Австралійські учені заявляють: вони з`ясували, що продукти з високим вмістом цукру і жиру пов’язані із зниженням когнітивних здатностей, передає Gothamist. Експеримент показав, що через шість днів перебування на подібній дієті щури зіткнулися з погіршенням пам`яті.

Як відзначає автор дослідження Маргарет Моріс, така висока швидкість зниження здібностей шокує. Було зафіксовано запалення в гіпокампі - зоні мозку, що відповідає за формування і зберігання спогадів. Це явище і лежить в основі зв`язку.

До речі, ефект, аналогічний тому, що спостерігався у щурів, був і у людей. Зокрема, у них знижувалася виконавча функція мозку, зокрема, збільшувалася швидкість реакції. І ці зміни спостерігалися вже через п`ять днів після початку споживання шкідливих продуктів.

Це особливо небезпечно з погляду старіння організму.

Meddaily