У Хакасії стався землетрус
10:40, 23 грудня 2013Зарубіжні новини
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Магнітудою 5 балів
Землетрус магнітудою 5 балів стався в Хакасії.
За попередніми даними, жертв і руйнувань в результаті землетрусу в Хакасії немає, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Сибірський регіональний центр МНС.
"Надійшло повідомлення про сейсмоподію в Алтайському районі Республіки Хакасія. За попередніми даними, жертв і руйнувань немає", - інформує відомство.
Мер Абакана Микола Булакін в свою чергу написав у своєму мікроблозі в Twitter, що «в Абакані наслідків немає, руйнувань не зареєстровано».
Саяно-Шушенська ГЕС після суботнього землетрусу в Хакасії працює в штатному режимі, повідомив офіційний представник компанії "Росгідро".
Землетрус магнітудою 5 балів стався сьогодні ввечері в Хакасії. Повідомляється, що епіцентр поштовху знаходився в 12-ти кілометрах на південний схід від селища Шушенське Красноярського краю і приблизно в 100 кілометрах на південь від Абакана. Глибина вогнища склала 10-15 кілометрів.
Відчутний поштовх стався близько 02.00 неділі за місцевим часом (20.00 суботи за київським часом). За словами очевидців, тряслися стіни, дзвеніло скло, на верхніх поверхах багатоповерхових будівель рухалися меблі.
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