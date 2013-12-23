У Хакасії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5 балів стався в Хакасії.

За попередніми даними, жертв і руйнувань в результаті землетрусу в Хакасії немає, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Сибірський регіональний центр МНС.

"Надійшло повідомлення про сейсмоподію в Алтайському районі Республіки Хакасія. За попередніми даними, жертв і руйнувань немає", - інформує відомство.

Мер Абакана Микола Булакін в свою чергу написав у своєму мікроблозі в Twitter, що «в Абакані наслідків немає, руйнувань не зареєстровано».

Саяно-Шушенська ГЕС після суботнього землетрусу в Хакасії працює в штатному режимі, повідомив офіційний представник компанії "Росгідро".

Землетрус магнітудою 5 балів стався сьогодні ввечері в Хакасії. Повідомляється, що епіцентр поштовху знаходився в 12-ти кілометрах на південний схід від селища Шушенське Красноярського краю і приблизно в 100 кілометрах на південь від Абакана. Глибина вогнища склала 10-15 кілометрів.

Відчутний поштовх стався близько 02.00 неділі за місцевим часом (20.00 суботи за київським часом). За словами очевидців, тряслися стіни, дзвеніло скло, на верхніх поверхах багатоповерхових будівель рухалися меблі.