Пацієнт з автономним штучним серцем йде на поправку

Пацієнт, якому у Франції вперше пересадили повністю автономне штучне серце, йде на поправку. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС , з посиланням на госпіталь імені Жоржа Помпіду, де була проведена унікальна операція.

"Перед операцією пацієнт перебував у передсмертному стані, тепер же він йде на поправку", - заявив кардіохірург Крістіан Латремуй. Саме він здійснив операцію під керівництвом професора Алена Карпантье - розробника революційного апарату, який повністю замінює серце. - Хірургічне втручання пройшло добре, і вже наступного дня пацієнт був відключений від апарату штучного дихання".

Мова йде про 75-річного чоловіка, що страждав гострою формою серцевої недостатності. За словами медиків, у разі успішного завершення періоду реабілітації, він може розраховувати ще на п`ять років життя.

"У подібних випадках завжди слід бути дуже обережним у прогнозах, але вже зараз очевидно, що перед нами, а головне перед десятками тисяч людей, які страждають від серцевих захворювань, відкриваються нові перспективи", - заявила міністр охорони здоров`я Франції Марісоль Турен.

У Франції протягом року від серцевої недостатності вмирає маже 32 тис людей, нагадала вона. Багато хто - так і не дочекавшись донора. Наявність серцевого протеза кардинально змінює ситуацію, зазначила міністр.

Втім, серйозною перешкодою поки залишається ціна нового штучного серця. Апарат вагою в 900 грам коштує 80 тис євро, вся ж проведена операція обійшлася в 120 тис євро.

Створений Аленом Карпантье пристрій відрізняється від інших моделей штучних сердець тим, що не вимагає регулювання функціонування ззовні при зміні інтенсивності фізичного навантаження людини. Нове серце, розроблене за допомогою фахівців авіаційно-космічного концерну ЕАДС і ряду інших високотехнологічних французьких компаній, працює практично так само, як біологічне. Датчики тиску і висоти, які використовуються в авіації, знімають інформацію про потік крові в серце, завдяки цьому штучний орган реагує практично миттєво, збільшуючи або зменшуючи потік крові.