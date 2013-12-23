У Китаї - спалах небезпечного для людини пташиного грипу

Міністерство сільського господарства КНР підтвердило спалах пташиного грипу H5N2 в провінції Хебей (Північний Китай).

На птахофермі в місті Баодін загинуло 4 тис курей, у яких кілька днів тому були помічені симптоми захворювання, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Сіньхуа. Місцева влада ізолювала район поширення епідемії, всього знищено понад 125 тисяч курей.

Вірус пташиного грипу зазвичай вражає свійську птицю і рідше - свиней, до того ж він може передаватися і людині. У людей хвороба протікає важко і може призводити до летального результату.