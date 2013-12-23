Півмільйону канадців залишилися без електрики

Майже 500 тис. жителів Канади залишилися без електрики через крижаний дощ і сильний вітер.

За даними властей, відновити електропостачання постраждалих районів, швидше за все, вдасться лише через кілька днів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі

Найбільше постраждала провінція Онтаріо. У Торонто, найбільшому місті країни, без електрики залишилися понад 200 тис. осіб.

П`ять осіб загинули на дорогах Канади у різних ДТП, які сталися через погіршення погодних умов.

Також порушено авіасполучення в найбільших аеропортах на сході країни. Скасовано тисячі рейсів в аеропортах Оттави, Торонто, Монреаля і Галіфаксу.