Півмільйону канадців залишилися без електрики
12:45, 23 грудня 2013Зарубіжні новини
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Через крижаний дощ
Майже 500 тис. жителів Канади залишилися без електрики через крижаний дощ і сильний вітер.
За даними властей, відновити електропостачання постраждалих районів, швидше за все, вдасться лише через кілька днів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Найбільше постраждала провінція Онтаріо. У Торонто, найбільшому місті країни, без електрики залишилися понад 200 тис. осіб.
П`ять осіб загинули на дорогах Канади у різних ДТП, які сталися через погіршення погодних умов.
Також порушено авіасполучення в найбільших аеропортах на сході країни. Скасовано тисячі рейсів в аеропортах Оттави, Торонто, Монреаля і Галіфаксу.
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