Жуйка рятує від головного болю

Жування жуйки може провокувати мігрені, з`ясували ізраїльські вчені з Тель-Авівського університету: зокрема, це стосується дітей та підлітків, передає Газета.ru.

Такого висновку вчені дійшли, обстеживши 30 пацієнтів у віці від 6 до 19 років, які страждали від мігрені.

Після того, як вони перестали жувати жуйку, 19 осіб повідомили про те, що повністю позбулися головних болів. Ще 7 осіб заявили про те, що мігрені стали проявлятися з меншою інтенсивністю.

Водночас після того, як всі 30 людей знову спробували почати регулярно жувати жуйки, головні болі повернулися до 26 з них.

ua.korrespondent.net