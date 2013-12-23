Імунотерапія раку - прорив 2013 року

Найавторитетніше наукове видання миру Science опублікувало список найбільш значущих досягнень 2013 року, перший рядок у якому дісталася новим методам імунотерапії раку. У топ-10 також входить генетична мікрохірургія, клонування ембріона людини і розгадка таємниці сну.

Список найбільш значущих досягнень року, що йде, журнал Science публікує не вперше. Наприклад, в 2012 році найбільш значущим досягненням стало відкриття бозона Хіггса.

Рік, що йде, – це без перебільшення поворотна точка в боротьбі з раком. У підсумковій редакційній статті Science указується, що спроби нацькувати імунітет на ракову пухлину, нарешті, почали приносити реальні результати.

Перші спроби онкологів впливати на імунітет, а не на ракову пухлину, були зроблені ще в кінці 1980-х років. Але тільки сьогодні нові фармацевтичні препарати дозволили вивести цю боротьбу на новий рівень.

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