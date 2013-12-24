Надкорисні властивості ладану

Ароматична смола може бути використана в лікуванні раку яєчників, переконані співробітники Університету Лестера. Як зазначає The Daily Mail, виявляється у ладані (смолі ладанного дерева) міститься сполука, що вбиває клітини пухлин.

Відомо, що ладан має протизапальні властивості. У зв`язку з цим фахівці вирішили протестувати його в експериментах з різними типами раку. З`ясувалося: ладан особливо ефективний проти раку яєчників. Притому серйозних побічних ефектів виявлено не було.

Головним чином ладан застосовується у релігійних обрядах. Але також його додають при проведенні ароматерапії і виготовленні парфумерії. В давнину ладан широко використовували в гомеопатії медицині, зокрема, для отримання пластирів, зубних паст, еліксирів. зараз ладан можна зустріти у складі ряду мазей проти гнійних процесів. А в диму ладана вчені знайшли ацетат інценсола - антидепресант.