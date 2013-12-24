Аспірин більше шкодить організму, ніж допомагає

Здорові люди, щодня приймають аспірин як превентивний засіб проти хвороб серця, руйнують своє тіло, попереджає лікар Пітер Сандеркок з Університету Единбурга. Дійсно, багато хто думає, що аспірин захистить їх від хвороб серця, а ще від раку, пише Меддэйли.

Однак, якщо людина здорова і у неї немає симптомів серцево-судинних недуг, то немає ніякого сенсу пити аспірин. " Мінуси " у вигляді підвищеного ризику кровотеч переважать "плюси". А ось особи, які пережили інсульти або серцеві напади і мають стверділі судини (загрожують утворенням тромбів) можуть приймати ліки .

Вони розщеплюють тромби і запобігають їх утворення у сердечників . Регулярний прийом аспірину, як показав експеримент, дозволяв уникнути від 33 до 46 смертей в групі 10000 чоловік за десятирічний період спостережень. Однак було зафіксовано 46-49 випадків загальних кровотеч і 68-117 кровотеч в шлунково -кишковому тракті.