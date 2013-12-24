Тривожні розлади призводять до інсульту

Негативний ефект тривожності, наприклад, підвищений ризик ішемічної хвороби серця широко відомий. Але нещодавно медики Університету Піттсбурга з`ясували, що високий рівень тривожності нерідко призводить до інсультів.

Наприклад, в США інсульт стоїть на четвертому місці в списку смертельний медичних відхилень і на першому місці в списку причин недієздатності. Тим часом, тривожність зачіпає майже 20 % дорослого населення. Нерідко розлад може спостерігатися, щонайменше, 6 місяців, повідомляє Меддэйли

Фахівці проаналізували більше 6 тисяч осіб 25-74 років, які ніколи не стикалися з інсультами. Добровольці заповнювали запитальники, що оцінюють рівень тривожності і депресії. За людьми спостерігали 22 роки. Виявилося, найвищі рівні тривожності зв`язувалися з ризиком інсульту, підвищеним на 33 %.

Тривожні люди частіше курили, вели малорухливий спосіб життя, що може частково пояснити природу зв`язку. Причому , відігравало велику роль навіть незначне підвищення рівня тривожності.