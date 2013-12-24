Вчені знайшли препарат від старіння

Група австралійських та американських вчених виявила молекулярний механізм, порушення в якому ведуть до старіння клітини, повідомляє БЕЛТА. Ключову роль у процесі старіння грає падіння рівня ферменту нікотинамід - аденін - динуклеотид (NAD) . Його кількість в клітинах організму зменшується з віком, проте причини цього поки невідомі.

Зниження рівня NAD призводить до порушення координації між геномами ядра клітини і її мітохондрій. Клітини з часом втрачають здатність виробляти енергію, організм старішає, у людини з`являються такі захворювання як хвороба Альцгеймера і діабет.

Однак , цей процес, як виявилося, можна повернути. Так, в ході експерименту над мишами, яким давали речовину NMN , що містить NAD, дослідники виявили, що м`язи дворічних мишей через тиждень після прийому препарату вже нічим не відрізнялися від м`язів піврічних тварин.

Дослідження проводилися у сіднейському Університеті Нового Південного Уельсу і Гарвардському університеті.

Генетик Девід Сінклейр прокоментував це відкриття, зізнавшись, що вивчає процеси старіння на молекулярному рівні вже майже 20 років і уявити собі не мі , що колись буде знайдено спосіб повернути ці процеси.

Також Сінклер розповів, що наступного року медики почнуть вивчати можливості тестування препарату NMN на людині.