Спеції нормалізують обмін речовин

Вчені з Пенсільванського Університету (США) стверджують, що приправи, наприклад, кориця і куркума, не тільки надають їжі пікантного смаку, але і частково нейтралізують шкідливий вплив жирної їжі на організм.

Шейла Вест, автор роботи, розповідає:

"Якщо ви переїли жирної їжі, в крові підвищується рівень тригліцеридів (це поганий холестерин). Якщо ж ви регулярно не відмовляєте собі в свинячих відбивних, тортики з кремом та інших жирних продуктах, це підвищує ризик не тільки розтовстіти, але і стати жертвою серцево-судинних захворювань. Ми з`ясували, що додавання спецій до жирної їжі знижує зростання рівня тригліцеридів на 30%".

У дослідженні брали участь добровольці у віці від 30 до 65 років. Всі вони були, загалом, здорові, хоча і мали зайву вагу. Для експерименту вчені приготували спеціальні страви, якими випробовувані харчувалися протягом місяця.

"Тестова їжа" складалася з гарячої страви (наприклад, курча каррі), хліба зі спеціями і десерту (наприклад, печива з корицею). До кожної порції додали столову ложку приправи зі спеціями, тоді як в контрольній групі люди їли те ж саме, але без спецій.

Дієтологи підрахували, що найбільш активно впливають на обмін речовин:

- розмарин,

- куркума,

- кориця,

- чорний і червоний перець,

- часник.

Добре відомо, що до того ж всі ці спеції володіють потужним антиоксидантним дією (тобто перешкоджають шкідливим окислювальним процесам в організмі). Спеції, використані в експерименті, містили приблизно стільки ж антиоксидантів, скільки містять 150 мл червоного вина або 40 грамів чорного шоколаду.

В результаті, ті, хто їв страви, щедро присмачені обраними дієтологами спеціями, скинули в середньому від кілограма до двох ваги, у них активізувався обмін речовин і серцева діяльність у порівнянні з тими, хто харчувався без приправ.

Важливий момент: тим, у кого ж є проблеми з травною системою, потрібно бути обережніше з гострими спеціями, які подразнюють слизову оболонку. А ось трави типу чебрецю, розмарину, м`яти, а також кориця і імбир, навпаки, позитивно впливають на шлунок.