У Японії 3D-принтери активно використовують у медицині

Одне з найдивовижніших винаходів останніх п`яти років - 3D-принтери, що дозволяють створювати по цифровій моделі практично все що завгодно, від іграшок до повноцінногої вогнепальної зброї, в Японії отримують все більшу затребуваність у сфері медицини. За допомогою цієї передової технології тут отримують точні копії частин тіла пацієнтів, які готуються до операції, щоб лікарі-початківці могли попрактикуватися .

Найбільшого поширення 3D - принтери отримують у пластичній хірургії та травматології. І хоча поточний рівень розвитку техніки не дозволяє створювати придатні для протезування складові, японські фахівці ведуть старанну роботу в цьому напрямку. "Якщо технології 3D - принтерів будуть розвиватися такими темпами, через кілька років ми зможемо друкувати на них, наприклад, кістки, які потім можна буде використовувати при протезуванні", - вважає провідний фахівець медичного університету Фудзиіта Такаюкі Окумото .

Японські пластичні хірурги вже зараз проводять спеціальні тести, в ході яких вони імплантують своїм пацієнтам імпланти, отримані за допомогою якраз таких 3D - принтерів. Найближчим часом Міністерство охорони здоров`я Японії розгляне відповідні заявки і прийме рішення, чи можна ставити таку практику на потік і чи є вона нешкідливою для здоров`я людини. Проте вже зараз більшість професіоналів сходяться на думці, що цей спосіб у пластичній хірургії куди безпечніше звичайної практики. Наприклад, при щелепно-лицевій пластиці необхідні для імплантації матеріали беруться у людини з хребта, що несе ризик пошкодження важливих нервів. При використанні ж технологій 3D - принтерів ці кістки просто вирощуються з нуля.