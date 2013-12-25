Корисні солодощі

Німецька компанія Organobalance GmbH створила цукерки для профілактики карієсу, які знижують концентрацію шкідливих бактерій в порожнині рота.

Після їжі на поверхні зубів бактерії починають посилено виділяти кислоту, яка руйнує зубну емаль і викликає карієс. Корисні цукерки містять "убиті" бактерії, які прив`язуються до шкідливих бактерій і нейтралізують їх. Протикарієсні солодощі містять убиті зразки бактерії L. paracasei DSMZ16671, яка прив`язується до шкідливої ​​бактерії M.Streptococci і знижує її концентрацію, і при цьому корисна флора рота не страждає.

Для зниження концентрації патогенів в порожнині рота необхідно всього 2 мг убитих бактерій L. paracasei, тобто невеликого шматочка корисної цукерки. До всього іншого, протикарієсні солодощі не містять цукру.