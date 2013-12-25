В Індії створили оральну форму інсуліну

Індійські фахівці отримали таблетований інсулін. Експерименти зі щурами показали: таблетки знижують концентрацію глюкози майже так само ефективно, як й і ін`єкції інсуліну, передає Jagran Josh. До того є, таблетки діють довше.

Основна складність з таблетками полягала в тому, що в шлунку інсулін розщеплювався, а через шлунково-кишковий тракт не так вже просто потрапляє в кровотік за рахунок зниженої всмоктуваності. Щоб справитися з проблемами, співробітникам Національного інституту фармацевтичної освіти та наукових досліджень в Пенджабі довелося структурно захистити інсулін.

Отже, з`єднання помістили в мішечки, зроблені з ліпідів (жирів). Вийшла ліпосома, наповнена інсуліном. Потім ліпосоми обернули в кілька шарів захисних молекул - поліелектролітів. Щоб поліпшити перенесення і абсорбцію інсуліну через стінку кишечника, до ліпосомам приєднали фолієву кислоту і форму вітаміну В.