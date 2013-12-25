Учені вперше перетворили стовбурові клітини в клітини легенів

Американським вченим із Колумбійського Університету в Нью-Йорку вперше вдалося перетворити стовбурові клітини людини в життєздатні клітини легенів. За їхніми словами, це революційне відкриття допоможе лікувати багато хвороб.

Як стверджує доктор Ганс Снук, вже в недалекому майбутньому вчені зможуть вирощувати легеневі тканини з власних клітин пацієнтів. Ці тканини можна буде використовувати при випробуванні нових лікарських препаратів.

Разом з тим, за словами вчених, вирощені тканини можна буде використовувати і для створення донорських органів. Ймовірність відторгнення, стверджують фахівці, буде мінімальна.

Однак головна проблема цього підходу - необхідність вирощувати величезну кількість таких клітин, що практично нереально. Тому вчені хочуть використовувати для цієї мети ресурси самого організму.

За словами вчених, для створення повноцінних штучно вирощених легенів потрібно ще чимало праці. Але час органів, створених за допомогою біоінженерії, вважають вони, вже не за горами.

ua.korrespondent.net