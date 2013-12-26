Помідори знижують ризик раку молочної залози

Дослідження учених з Ратгерського університету (США) показало, що вживання в їжу достатньої кількості помідорів або продуктів на їх основі, навіть протягом короткого періоду часу, знижує ризик захворювання на рак молочної залози у жінок у період постаменопаузи. Результати проведеної роботи опубліковані в журналі The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Після настання менопаузи ризик розвитку раку молочної залози у жінок підвищується із збільшенням індексу маси тіла (ІМТ). Попередні дослідження показали, що високий рівень адипонектина - гормону, що регулює жировий обмін і рівень глюкози в крові, - пов`язаний із зниженням цього ризику.

«Дані нашого дослідження показують, як вживання багатої на лікопин їжі, що підвищує рівень адипонектина, може бути ефективне для зниження ризику захворювання на рак молочної залози», - сказала професор Адана Льянос (Adana Llanos), провідний дослідник.

Тепер автори планують провести додаткові дослідження, щоб підтвердити одержані дані і з`ясувати точний механізм, який лежить в основі антиканцерогенної дії лікопину на тканини молочної залози.

medportal.ru