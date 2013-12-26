У Аргентині більш як 60 осіб постраждали від укусів піраній

У Аргентині на пляжі в місті Росаріо більш як 60 осіб постраждали від укусів піраній.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Trend», за останні 10 днів у центральних провінціях Аргентини, у тому числі й провінції Санта-Фе, де знаходиться Росаріо, встановилася сильна спека з температурами, що досягають 38 градусів, і багато місцевих жителів використовували різдвяні канікули, щоб відпочити на річкових пляжах Парани.

Серед потерпілих - семеро дітей, двоє з них дістали серйозні поранення. В основному укуси піраній відзначені на руках потерпілих.

Місцева влада закрили пляж для купання і направила в район події посилені наряди поліції.

Джерело: gazeta.ru