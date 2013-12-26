Шоколад протидіє старінню організму

Експерти компанії Hersheys з`ясували, що темний шоколад містить у собі більше антиоксидантів, ніж натуральні свіжовичавлені соки з чорниці, журавлини та навіть більше, ніж в ягоді асаї (в ній в 10 разів більше антиоксидантів, ніж в журавлині).

Так, какао і гіркий шоколад стали чемпіонами за вмістом флавонолів, які володіють потужним властивістю захищати клітини організму від старіння і скорочувати ризик серцево-судинних захворювань.

Підраховано, що добова доза антиоксидантів міститься всього в 6,7 грамах темного шоколаду. Ця кількість ласощів дозволить скоротити ризик хвороб серця на 30%, а, на думку деяких вчених, запах шоколаду також захищає від застуди.

Експертиза також показала, що лише шоколад і какао корисні для організму людини, а от шоколадний напій вже не володіє такими унікальними властивостями.