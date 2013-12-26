Про що розповідять штрих-коди на ліках

Шанс самостійно проконтролювати курс лікування одержать всі росіяни. Міністерство охорони здоров’я РФ збирається запровадити на території країни додаток, який читає штрих-коди лікарських засобів, що дає пацієнтові всю можливу інформацію про препарат, передає ІТАР-ТАРС.

Коментує замдиректора департаменту інформаційних технологій і зв`язку Мінохоронздоров`я Росії Роман Сафронов: "Ми хочемо у формі мобільного додатку запустити сканер штрих-кодов, які є на упаковках".

Система проста. Людина фотографує штрих-код на упаковці, а додаток автоматично розпізнає його, запрошуючи інформацію в інформаційних системах Мінохоронздоров`я і Росздоровнагляду. Через декілька секунд людина одержує повну інструкцію із застосування.

Це дозволить не тільки більше дізнатися про препарат, але і порівняти фотографію з еталоном, який зареєстрований, а також подивитися виробника, дозування. Даний підхід покликаний забезпечити росіян від фальсифікату.

Meddaily